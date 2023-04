56 junge Lorscher feierten ihre Erstkommunion

Lorsch. Insgesamt 56 junge Lorscher feierten in der Pfarrgemeinde St. Nazarius in diesem Jahr die Erstkommunion. Um in der Kirche ausreichend Platz auch für alle Familien zu haben, wurden die Feiern auf zwei Termine verteilt. Die erste Gruppe erhielt ihre Erstkommunion am Weißen Sonntag (wir berichteten), die zweite Gruppe war am vergangenen Sonntag an der Reihe. Pfarrer Michael Bartmann (l.) und die Katecheten formierten sich mit den festlich gekleideten Kindern in der Kirche auch zu einem Erinnerungsfoto. Bild: Groß/Pfarrgemeinde St. Nazarius

