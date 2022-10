37-Jähriger erleidet schwere Verbrennungen in Lorsch

Lorsch. Ein 37 Jahre alter Mann hat sich am Samstag schwere Verbrennungen an Armen und im Gesicht zugezogen. Nach Mitteilung der Polizei wurden die Rettungskräfte gegen 14 Uhr alarmiert. Der Mann soll in seiner Wohnung mit einer Spiritusflasche hantiert haben, wobei es zu einem Brand kam. Sein 26-jähriger Mitbewohner wurde durch Schreie darauf aufmerksam, erstickte die Flammen mit Decken und wählte die 112. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist der Polizei zufolge noch offen, weil der Schwerverletzte noch nicht befragt werden konnte. Er musste zur Versorgung seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Der entstandene Sachschaden in der Wohnung wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. (pol/seg)

