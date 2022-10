275 Anmeldungen für Flohmarkt in Lorsch

Lorsch. Am morgigen Sonntag, 16. Oktober, werden auf privaten Grundstücken im gesamten Stadtgebiet Verkaufsstände aufgebaut. Über 270 Anmeldungen sind für den ersten Lorscher Stadtflohmarkt eingegangen. Von 10 bis 16 Uhr können Besucher auf Schnäppchenjagd gehen. Die Verkäufer bieten ihre Waren nicht alle zusammen auf einem einzigen ausgewählten Areal an, sondern jeder öffnet einfach daheim sein Hof- oder Gartentor und präsentiert dort alles, was er loswerden möchte. In der Corona-Pandemie hat diese Flohmarkt-Variante den Vorteil, dass große Menschenansammlungen vermieden werden.

Weitere Vorteile des Stadtflohmarkts: Es fallen zum Beispiel keine Standgebühren an.