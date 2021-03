Lorsch. Wie oft sie in den vergangenen Tagen nach dem Klostertaler-Plus gefragt wurde, das weiß Monika Graf nicht zu sagen. Sie habe aufgehört, das zu zählen, berichtet die Vorsitzende des Vereins Wirtschaftsvereinigung Lorscher Einzelhandel. Die Nachfrage nach den Münzen, persönlich in ihrem Geschäft mit Lotto-Annahmestelle beziehungsweise übers Telefon, war enorm. Jetzt aber sind sie da, die begehrten, weil ganz besonderen Klostertaler. Sie ermöglichen einen Einkauf zum halben Preis.

Schatztruhe: Die Münze ist für 2,50 Euro zu haben, hat aber den Gegenwert von fünf Euro. © Funck

AdUnit urban-intext1

Gestern war Verkaufsstart für den Taler, der für 2,50 Euro zu haben ist, aber einen Einkaufswert von fünf Euro besitzt. Um kurz vor 14 Uhr ging der erste kleine Stapel über den Ladentisch. Christa Elbert kaufte fünf Münzen. Was sie damit machen wird? „Ich werde sie meinen Kinder geben“, erzählte die 74 Jahre alte Lorscherin erfreut über das Schnäppchen.

Clevere Kunden hatten schon im Vorfeld große Mengen der Münzen, produziert aus Neusilber, für sich reservieren lassen wollen. Ohne Erfolg allerdings. Warum sie nur eine sehr begrenzte Menge pro Haushalt herausgeben darf, das wird Monika Graf in den kommenden Tagen wohl noch oft erklären müssen. Nicht nur einige wenige, sondern eine „breite Basis“ soll von dem Klostertaler-Plus profitieren, erläutert Bürgermeister Christian Schönung.

Zunächst war angedacht, dass an einen Haushalt bis zu zehn Münzen abgegeben werden, nun ist die Höchstmenge aber noch einmal reduziert und auf einen Fünferpack beschränkt worden. Das hat der Magistrat festgelegt, informierte Schönung gestern.

Ziel: Innenstadt lebendig halten

AdUnit urban-intext2

Wichtig außerdem: Die außergewöhnlich günstige Zweitwährung funktioniert auch nur über eine begrenzte Zeit. Bis spätestens 31. Oktober ist sie bei den teilnehmenden Betrieben einzulösen. Schließlich soll der Klostertaler-Plus die Lorscher Innenstadt während der Corona-Krise lebendig halten und dafür sorgen, dass möglichst viele Geschäftsleute den Lockdown durchstehen. Das Weihnachtsgeschäft soll er aber nicht beeinträchtigen. Weitere andere Aktionen sind aber geplant.

Beschlossen wurde die Idee für die Sondermünze von der Stadtverordnetenversammlung im vorigen Jahr auf Vorschlag der Grünen-Fraktion. Der Differenzbetrag von jeweils 2,50 Euro zwischen Einkaufs- und Gegenwert wird von der Stadt übernommen. Möglich ist das über das Konto „Kommunale Corona-Hilfen“. Auf dieses wurden rechtzeitig Gelder übertragen, die im Haushalt für Stadtfeste vorgesehen waren, die wegen Corona aber ausfallen mussten: die Kerb zum Beispiel.

AdUnit urban-intext3

Die Umsetzung der Idee übernahm die Entwicklungsgesellschaft Lorsch (EGL). Für EGL-Projektleiter Timo Cyriax gab es gestern vom Vorstand der Wirtschaftsvereinigung mit Monika Graf und Jürgen Krüpe Lob für die Arbeit.

AdUnit urban-intext4

Insgesamt 2500 Münzen wurden geprägt. Die glänzenden Taler, sie erinnern ein bisschen an frühere Fünf-Mark-Stücke, wurden mit dem Motiv der Königshalle verziert. Nachgedruckt werden soll die Währung, so der Sachstand derzeit, nicht. Verkauft werden die Taler bei Sport Graf in der Römerstraße 8 nur bis Ende Mai, beziehungsweise solange der Vorrat reicht.

Einlösen können Kunden den Klostertaler an allen rund 70 Adressen, bei denen auch mit dem üblichen Klostertaler aus Messing bezahlt werden kann – der für fünf Euro erworben wird und auch fünf Euro wert ist. Akzeptiert wird der neue Silbertaler in einem Dönerladen ebenso wie in einer Eisdiele, einem Friseursalon, Apotheken, einer Metzgerei, einem Blumenladen, im Fitnessstudio, auf dem Wochenmarkt, im Theater, der Buchhandlung, im Modegeschäft, beim Optiker sowie in zahlreichen Gastronomiebetrieben.