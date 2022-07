1800 Euro Schaden durch Einbruch in Lorscher Getränkehandel

Lorsch. Ein Getränkehandel "Im Rod" in Lorsch ist in der Nacht zum Montag (11.), gegen 1.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen geraten. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch Fenster Zugang in Büroräume und durchsuchten mehrere Schränke auf ihrer Suche nach Wertgegenständen, wie die Polizei berichtet. Ob sie fündig wurden, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen. Die Unbekannten hinterließen einen Schaden von rund 1800 Euro.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.