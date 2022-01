„So viele Idioten in Lorsch“, schüttelt eine Passantin in der Mannheimer Straße den Kopf, als sich am Mittwochabend dort zahlreiche Menschen versammeln. „So viel Polizei“, staunen Lorscher, die vor der Königshalle im Café sitzen und die Blaulichter auf dem Benediktinerplatz sehen.

„So viele Leute“, wundert sich auch die junge Frau an der Bushaltestelle, als eine lange Menschenschlange

...