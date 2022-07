1500 Besucher feierten in Lorsch Freibad-Party bei Ballermann-Hits

Am Samstagabend war Party angesagt in Lorsch. Am Stadtrand, in der Straße am Birkengarten, ging die Post ab. „Der Bürgermeister langweilt sich in der Innenstadt, da liest er Gutenacht-Geschichten vor“, rief DJ „Olde“ frech von der Bühne und machte seinem Publikum damit klar, dass dieses sich genau für den richtigen Ort entschieden habe: Fürs Abtanzen im Freibad statt fürs Anhören von

...