15-jähriges Mädchen aus Lorsch vermisst / Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Lorsch. Seit Dienstagmorgen (21.9.) wird die 15-jährige Julia Jarz aus Lorsch vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 7.30 Uhr von einer Familienangehörigen beim Verlassen des Wohnhauses gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort nicht bekannt.

Julia Jarz ist 1,73 Meter groß, hat eine normale Statur und schulterlange blonde Haare. Vermutlich hat die Vermisste zu Fuß das Haus verlassen und trug zu diesem Zeitpunkt eine graue Sweatjacke, blaue Jeans und schwarze Sneaker des Herstellers "Nike" mit weißem Emblem. Möglicherweise hat sie einen grau-schwarzen Rucksack bei sich.

In diesem Zusammenhang bittet das Kommissariat 41 bei der Polizei in Heppenheim um Kontaktaufnahme von Zeugen, die Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der 15-Jährigen geben können oder andere sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Hinweise können an die Ermittler unter der Rufnummer 06252/706-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.