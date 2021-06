15 000 Euro für drei Lorscher Vereine

Lorsch. Insgesamt 15 000 Euro erhielten jetzt drei Lorscher Vereine aus den Ausschüttungen der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Bensheim. Jeweils 5000 Euro flossen laut einer Pressemitteilung an die Tvgg, an die Sportkeglervereinigung sowie an den Tennisclub Olympia Lorsch.

„Wir freuen uns, dass wir damit Projekte unterstützen konnten“, sagt Manfred Vögtlin von der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Bensheim. Konkret gefördert wird mit dem Geld die Modernisierung der Beleuchtung in der Tvgg-Turnhalle, die Erneuerung der Kegelbahnen und die Sanierung der maroden Südseite der Tennishalle.

Die Spenden der Sparkassenstiftung sollen laut Pressemitteilung die Umsetzung von Projekten ermöglichen, die ansonsten so nicht realisierbar wären. „Wir unterstützen zusätzlich zu den Spenden und dem Sponsoring der Sparkasse Bensheim in jedem Jahr Vereine und Institutionen in einer anderen Kommune, die Eigentümerkommune der Sparkasse ist“, so der Stiftungs- und Sparkassenvorstand.

Die Jubiläumsstiftung der Sparkasse Bensheim wurde zum 175. Geburtstag im Jahr 2005 gegründet. Das Stiftungskapital beträgt nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 2,6 Millionen Euro. red

