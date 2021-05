13 Kandidaten für den Kirchenvorstand

Lorsch. Per Briefwahl, online oder mit einem Stimmzettel in der Wahlurne im Gemeindehaus am 13. Juni können die Protestanten diesmal ihren Kirchenvorstand wählen. 13 Kandidaten für das zwölf Mitglieder umfassende Gremium gibt es in Lorsch. Sie stellten sich bei der Gemeindeversammlung am Wingertsberg vor.

Beteiligung lag unter zehn Prozent

Dass sich Lorscher Protestanten bei der vorigen Wahl nur mäßig für die Zusammenstellung des Kirchenvorstands interessiert hatten, war dabei kein großes Thema. Weniger als zehn Prozent der rund 2400 Wahlberechtigten haben vor sechs Jahren ihre Stimme abgegeben. Der nächste Kirchenvorstand wird mit dem geplanten Neubau des Gemeindehauses allerdings ein nicht alltägliches Projekt mitzubetreuen haben. Das Interesse an der personellen Besetzung des Kirchenvorstands könnte damit größer sein, hofft man in der Kirchengemeinde. Die Bewerber – sieben Männer und sechs Frauen – präsentierten sich allesamt als sehr engagiert. Mehrere Kandidaten betonten in ihren kurzen Vorstellungsreden, dass sie ein Gemeindehaus für wichtig halten – als Ort, an dem Menschen zusammenkommen können.

Jüngster Kandidat ist 18 Jahre alt

Zur Wahl stehen neue sowie auch erfahrene Kirchenvorstandsmitglieder, langjährige Lorscher und erst vor einigen Jahren Zugezogene. Die lebendige Kirchengemeinde habe beim guten Einleben am neuen Wohnort geholfen, war zu hören.

Der jüngste Kandidat heißt Lukas Ruh und ist erst 18 Jahre alt. Für die Kirche übernimmt er aber schon seit längerer Zeit Aufgaben, denn er ist als Küster aktiv. Die ältesten Bewerber sind Mitte beziehungsweise Ende 60.

Berufliche Erfahrungen

Die Anliegen auch jüngerer Leute sind ihnen vertraut, weil sie zumeist Kinder und Enkel haben, zudem bringen sie jede Menge berufliche Erfahrung aus unterschiedlichen Branchen mit: aus dem IT-Bereich, der Betriebswirtschaft, dem Ingenieurwesen, der Pädagogik. Mit Stefan Rothfritz kandidiert auch ein Facharzt, mit Michael Petering ein Diplom-Geograph. Jens Gebhardt ist neben seiner beruflichen Tätigkeit als Betriebswirt außerdem auch Jäger sowie ein „Offizier aus Leidenschaft“.

Die meisten Bewerber sind bereits lange ehrenamtlich engagiert – in der ökumenischen Flüchtlingshilfe wie Betriebswirtin Margot Müller zum Beispiel, oder als Chorsängerin und in der Gottesdienstgestaltung wie Lehrerin Charlotte Schulze-Ganzlin, im Kindergartenausschuss und der Dekanatssynode wie ihre Kollegin Ingrid Schubert-Roß oder in der Hauskreisarbeit. Mit Gunnar Markert kandidiert auch der Vorsitzende des Förderkreises für den Gemeindehaus-Neubau.

Über den Kirchturm hinausgeblickt

Sie haben auch zum Teil sehr weit über den Kirchturm hinaus geblickt. Simon Bridger etwa berichtete in der Gemeindeversammlung über seine jahrzehntelange Arbeit als Ingenieur in der Entwicklungshilfe. Mit seiner Familie lebte er in sechs Ländern in Afrika. Die Bandbreite der Fähigkeiten, die die Kandidaten in die ehrenamtliche Arbeit einbringen wollen, sei „stark“, freute sich Pfarrer Renatus Keller. Sein Kollege Pfarrer Thomas Blöcher informierte über Einzelheiten der Wahl.

