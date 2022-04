Lorsch. Auf den Besuch von Lauren Muney Anfang Mai in Lorsch macht Claus Kropp, Leiter des Freilichtlabors Lauresham, aufmerksam. Die US-amerikanische Künstlerin ist bekannt für ihre Scherenschnitte-Porträts, die sie allein mit Schere und Papier erstellt. Das amerikanische Kunstprojekt unter dem Motto „Your face, your place in history“, bei dem Menschen der Stadt Baltimore auf diese Weise porträtiert und die Werke anschließend vor Ort ausgestellt wurden, hat Kropp zu einer ähnlichen Aktion in Lorsch angeregt. Es soll nun ein Projekt namens „100 Lorscher Profile“ geben.

Wer mitmachen möchte und sein Gesicht für eine Silhouette zur Verfügung stellen will, kann sich jetzt bewerben, und zwar online unter 100LorscherProfile@gmail.com. oder per Post unter der Adresse 100 Lorscher Profile, Nibelungenstraße 34. Eine vollständige Namensangabe ist dazu erforderlich, bittet Kropp. Wer sich bewirbt, hat die Chance, zum ausgelosten Kreis der 100 Personen zu gehören, von denen Scherenschnitte angefertigt werden.

Anfertigungen laufen Anfang Mai

Bewerbungen müssen bis spätestens zum 28. April eingegangen sein. Wer zu den ausgewählten 100 Personen gehört, wird tags drauf informiert. Die Silhouetten werden am Samstag, 7. Mai sowie am Montag, 9. Mai hergestellt. Eine Terminzuweisung erfolgt in Absprache mit den jeweiligen Personen, so Claus Kropp. Eine Sitzung dauere nur fünf Minuten.

Die Lorscher Profile sollen anschließend im Rahmen einer Ausstellung gezeigt und dann in Buchform veröffentlicht werden. Alle porträtierten Gesichter werden als Profile angefertigt, alle in klassischer Form, also schwarz. „Jedes Gesicht wird gleichberechtigt dargestellt und gewürdigt“, erklärt Kropp, der die Idee der 100 Lorscher Profile gemeinsam mit Welterbestättenleiter Hermann Schefers und dem Lorscher Bäckermeister Friedel Drayß auf den Weg gebracht hat.

Vielfalt in der Stadt zeigen

Ein Anliegen sei es dabei, die Vielfalt der Kommune zu verdeutlichen. Silhouetten ließen weder Nationalitäten noch kulturelle Unterschiede der Porträtierten erkennen, die Kunstwerke mit Schere und Papier machten vielmehr die Gemeinsamkeiten aller deutlich, erinnern die Organisatoren. Die 100 Lorscher Profile sollen junge und alte Bürger, sowohl Ur-Lorscher als auch Zugezogene und Flüchtlinge umfassen. „Es geht um ein Zeichen des Miteinanders, der Interkulturalität und Vielfalt“, beschreibt Claus Kropp das besondere Vorhaben.

Am 8. Mai (Sonntag), wenn im Freilichtlabor Lauresham interessierte Besucher zum großen Tag der Experimentellen Archäologie eingeladen sind, gehört auch Künstlerin Lauren Muney zu den Referenten, die das umfangreiche Vortragsprogramm gestalten. sch

