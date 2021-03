Der achtjährige Hannes Treffert aus Schlierbach tauscht sich per Post mit der höchsten Regierungsebene aus: Er hat Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Brief über die Corona-Krise geschrieben – und auch eine Antwort aus Berlin bekommen.

Hannes besucht die Klasse 2b der Carl-Orff-Schule in Lindenfels. Als er den Brief im Januar an das Bundeskanzleramt schrieb, waren die Eltern von

...