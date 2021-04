Zweiter Impftermin in Lindenfels verlief ohne Probleme

Lindenfels. Nachdem am 22. März ein erster Impftermin für Lindenfelser Senioren im Bürgerhaus angeboten wurde, bekamen gestern die 90 damals geimpften Senioren die zweite Dosis des Corona-Impfstoffes Moderna-Vakzin verabreicht. Die dezentralen Termine in Lindenfels waren für alle älteren Lindenfelser Bürger der ersten Priorisierungsgruppe ab 80 Jahren verfügbar, wobei sich das Angebot an diejenigen richtete, die nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten das Impfzentrum in Bensheim erreichen können. Organisiert wurden die beiden Termine durch die Stadtverwaltung und das Bergsträßer Impfzentrum.

Für die Organisation war seitens der Stadtverwaltung der Leiter des Kur- und Touristikservices, Klaus Johe, verantwortlich. Im Bürgerhaus sorgten – wie beim ersten Termin im März auch – Mitglieder der Lindenfelser DRK-Ortsvereinigung für den reibungslosen Verlauf. Der Bereich am Bürgerhaus war gestern bis zum Nachmittag wieder für die Senioren reserviert, die einen Impftermin vorweisen konnten. Das mobile Impfteam war von 8 bis 14 Uhr im Einsatz. Anfang März hatte der Kreis mit dem dezentralen Impfen begonnen. Los ging es in Kommunen, die mindestens 20 Kilometer von Bensheim entfernt sind. tn/Bild: Neu