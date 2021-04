Zweiter Impftermin in Lindenfels

Lindenfels. Im Lindenfelser Bürerhaus findet am Montag, 19. April, der zweite dezentrale Corona-Impftermin statt. Daran können nur die Personen teilnehmen, die bereits am 22. März am selben Ort ihre erste Impfdosis erhalten haben, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Burgstraße gesperrt

Um diesen Menschen wieder einen reibungslosen Zugang zur Impfstelle zu ermöglichen ist an diesem Tag (19. April) von 6 Uhr bis zum Ende der Impfung (etwa 15 Uhr) die „Obere“ Burgstraße, zwischen der Einmündung der Straße „Am Salem“ und der Zufahrt zur Burgruine Lindenfels sowie dem Parkplatz „Löwenbrunnen“ für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

Nur für der Anfahrt der zu Impfenden Personen sind Zufahrt und kurzzeitiges Parken gestattet. red