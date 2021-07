Zwei Wochen Sport, Kultur und zum Abschluss Musik

Lindenfels. Zwei Wochen mit jeder Menge Mitmach-Angeboten in Kleingruppen, zum Finale ein Festwochenende mit Konzerten – so sieht das Programm für das Lindenfels-Festival und Corona-Bedingungen aus, das die Organisatoren auf die Beine gestellt haben. Offizieller Veranstalter ist der Lindenfelser Verkehrsverein, initiiert hat das Fest eine buntgemischte Truppe um den Tontechniker Lennart Scheuren. „Vom Ich zum Wir“ lautet das Motto. Schon 2020 hätte es die Premiere für das Life geben sollen, pandemiebedingt fiel sie aus.

Im zweiten Anlauf soll es nun klappen – wenn auch dieses Mal in einem etwas kleineren Rahmen. Zu allen Veranstaltungen ist eine Voranmeldung nötig. Die Karten enthalten auch Formulare für die Kontaktdaten.

Bei den Konzerten herrscht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz, außerdem sollen „Einbahnstraßen“ eingehalten werden. Einzelheiten zu den Regeln bei den Mitmach-Angeboten teilen die Leiter der jeweiligen Kurse mit. Besucher sollten sich tagesaktuell über die geltenden Regeln auf der Internetseite des Festivals informieren.

Bei den Eintrittspreisen gibt es eine Besonderheit: die sogenannte Karma-Kasse. Wer dabei sein will, entscheidet selbst, wie viel er zahlt – mindestens jedoch einen Euro. Auf diese Weise soll sich jeder den Besuch des Lindenfels-Festivals leisten können.

Das Programm beginnt am Montag, 2. August und endet am Sonntag, 15. August. Es folgt der Überblick über die Angebote.

Montag, 2. August: Los geht es morgens von 9 bis 10 Uhr mit Tai Chi und Qigong auf der Kurgarten-Terrasse. Burgi Stooß vom Tao-Zentrum Rimbach bietet die Ruhe- und Energieübungen an. Ab 18 Uhr gibt es dann Hapkido für Kinder ab sechs Jahren. Jonathan Jung von Hapkido Lindenfels, einer Unterabteilung des Judo-Clubs Nibelungen, bietet erste Einblicke in die koreanische Kampfkunst. Ab 19 Uhr folgt das Erwachsenen-Training. Beide Veranstaltungen finden auf Burg Lindenfels statt. Die maximale Teilnehmerzahl bei den Kindern liegt bei sieben, bei den Erwachsenen bei 15.

Dienstag, 3. August: Auch dieser Tag steht im Zeichen der Kampfkunst – dieses Mal der japanischen. Nora Meister vom Judo-Club Nibelungen Lindenfels bietet ab 17 Uhr auf der Burg Judo für Kinder an, ab 18 Uhr für Erwachsene. Die Teilnehmerzahl liegt jeweils bei 15 Personen.

Mittwoch, 4. August: Erneut Tai Chi und Qigong mit Burgi Stooß an der Kurgarten-Terrasse, dieses Mal ab 17 Uhr.

Samstag, 7. August: Eileen Bosselmann bietet von 11 bis 17 Uhr den Kurs „Gestalten mit Pflanzen“ an. Treffpunkt ist am Bürgerhaus. Bei einem aufmerksamen Spaziergang durch Wald und Wiesen werden die Teilnehmer zunächst Pflanzenteile sammeln, deren Aussehen und Strukturen sie besonders ansprechen. Nach einem kleinen Picknick – das die Teilnehmer selbst mitbringen – geht es ans Drucken und Belichten. Mithilfe verschiedener Techniken werden die Pflanzenformen auf Papier festgehalten. Die Teilnehmerzahl ist auf acht Personen begrenzt.

Ab 15 Uhr bietet am selben Tag der Bienenzüchterverein Lindenfels und Umgebung eine Führung auf dem Insektenlehrpfad an, den er zusammen mit anderen Vereinen auf dem Panoramaweg eingerichtet hat. Der Treffpunkt ist am Café zur Ludwigshöhe. Bis zu zehn Personen dürfen mitkommen.

Montag, 9. August: Ab 19 Uhr bietet Heike Gerhard einen Yoga-Kurs auf der unteren Wiese im Kurgarten an. Teilnehmer sollten eine Matte oder Decke und bequeme Kleidung mitbringen. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 20 Personen.

Mittwoch, 11. August: Es steht wieder Kampfkunst im Mittelpunkt, dieses Mal das chinesische Wing Tsun. Los geht es um 17 Uhr mit einem Kinderkurs, weiter um 18 Uhr mit einem Erwachsenenkurs. Es sind jeweils bis zu 20 Teilnehmer zugelassen. Anbieter ist die Wing Tsun Akademie Humbert aus Wald-Michelbach.

Freitag, 13. August: Das Festival-Wochenende startet ruhig. Den Anfang macht ab 18 Uhr DJ Marian auf der Bühne an der Wiese vor der evangelischen Kirche, dazu können die Gäste Speisen und Getränke vor Ort genießen, etwa französische Spezialitäten vom Freundeskreis Moëlan-sur-Mer. Dazu können sie Grafitti-Künstlern bei der Arbeit zusehen und erste Ergebnisse der Mitmach-Aktionen bestaunen. Ab 21 Uhr tritt das euch das Folk-Pop-Duo Romie aus Aschaffenburg auf.

Samstag, 14. August: Zunächst steht ab 20 Uhr Salma mit Sahne auf der Bühne an der Festwiese, eine Liedermacherband mit Mitgliedern aus Lindenfels, Heidelberg und Köln. Danach tritt die Musikerin Feli auf. Sie präsentiert eigene Songs und untermalt sie mit Gitarre oder Akkordeon.

Sonntag, 15. August: In Gedenken an die Verstorbenen der Corona-Pandemie findet ab 11 Uhr eine Matinée auf dem Lindenfelser Friedhof statt. Angehörige sollen so eine Gelegenheit bekommen, gemeinsam zu trauern – was wegen der vielen Maßnahmen zuvor teilweise nicht möglich war. Das Da-Ponte-Streichquartett aus Darmstadt wird diese Veranstaltung musikalisch begleiten. Michael Müller, ehemaliger Mitorganisator des Burg Open Air Lindenfels (B.O.A.L.) und heute freier Redner, wird die Veranstaltung moderieren. Der letzte Programmpunkt es Lindenfels-Festivals ist ein Auftritt der Lindenfelser Trachtenkapelle auf der Festbühne an der Wiese. Beginn des Konzerts ist um 15 Uhr. kbw/red

Info: Karten und weitere Informationen gibt es unter lindenfels-festival.de