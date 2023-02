Zwei Konfirmandengruppen aus Winterkasten und Reichelsheim verbringen Tag in Frankfurt

Winterkasten. Zwei Konfirmandengruppen der evangelischen Kirchengemeinden Winterkasten und Reichelsheim verbrachten einen Tag in Frankfurt, der zu großen Teilen der Sozialarbeit der evangelischen Kirche im dortigen Bahnhofsviertel gewidmet war.

Zusammen mit ihren Betreuern, Pfarrerin Charlotte Voss und Pfarrer Sebastian Hesselmann, machten sich 24 Jugendliche frühmorgens auf den Weg mit Bus und Bahn in die Mainmetropole. Dort wurden sie vom evangelischen Sozialpfarrer und einer weiteren Sozialarbeiterin zu einem Rundgang durch das Problemviertel rings um den Hauptbahnhof erwartet und erfuhren, wie die evangelische Kirche sich dort für Obdach- und Wohnsitzlose, Drogenabhängige und Zwangs-Prostituierte engagiert.

Letzte Lebensjahre in Frankfurt

Einer der Anlaufpunkte war die Bahnhofsmission, wo neben aller anderen Arbeit seit Beginn des Krieges in der Ukraine rund 240 000 ukrainische Flüchtlinge erstbetreut wurden. Auch das Wohnhaus Oskar Schindlers bekamen die Jugendlichen gezeigt, der im 2. Weltkrieg über 1000 Juden das Leben rettete und durch „Schindlers Liste“ weltbekannt wurde. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in Frankfurt.

Weiter ging es zum Vortrag und Gespräch in das Sozialzentrum „Weser5“ in der Weserstraße, wo die genannten Personengruppen Hilfe durch Beratung, Essen, Kleidung und auch Unterkunft finden können. Die Odenwälder Gruppe freute sich hier über einen heißen Tee zum Picknick, da es an dem Tag sehr kalt im Freien war.

Zwischen Dom und Römer

Direkt am Diakoniezentrum steht die ehemalige Weißfrauenkirche, die zur Diakoniekirche umgestaltet wurde und wo Menschen ohne familiären oder anderen Anschluss sich beispielsweise an Weihnachten zu einem festlichem Essen, Programm und bei Bedarf Übernachtung zusammenfinden können.

Hier und an der Bahnhofsmission übergaben die Jugendlichen mitgebrachte Spenden an die Einrichtungen. Der zweite Teil des Tages wurde in der wiederaufgebauten Altstadt verbracht, wo sie einzelne Gebäude gezeigt und erklärt bekamen und den Prozessionsweg der deutschen Könige im Mittelalter an ihrem Krönungstag zwischen Dom und Römer nachgingen. Wegen des einsetzenden Regens wurden die Fragen einer Stadtralley im Dom aufgelöst.

Anschließend war noch Zeit für die Jugendlichen zum Shoppen, wozu die Großstadt natürlich einludt. Mit einigen wenigen Einkaufstaschen, aber voller Eindrücke erreichte die Gruppe wieder ihren Ausgangspunkt.

Unterschiedlich waren die abschließenden Kommentare, die von Begeisterung über das Flair der Stadt bis zu „War gut, aber nochmal Frankfurt brauch ich nicht!“ reichten. red