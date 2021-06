Zusammenstoß auf de B 38 in Fürth

Fürth. Am Montag gegen 12.15 Uhr kam es auf der Erbacher Straße (B 38) in Fürth zu einem Verkehrsunfall auf Höhe des Netto-Marktes. Die Unfallverursacherin befuhr die Erbacher Straße in Richtung Weschnitz, wie die Polizei berichtete. Aus ungeklärten Gründen geriet sie dabei auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Die Unfallverursacherin und der Fahrer des anderen Fahrzeuges wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Fahrbahn wurde zunächst gesperrt, es liefen bei beiden Pkw Betriebsstoffe aus. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 25 000 Euro belaufen. Nach dem Abtransport der Unfallfahrzeuge wurde die Bundesstraße wieder freigegeben. pol