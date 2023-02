Lindenfels. Im Deutschen Drachenmuseum in Lindenfels werden in dieser Woche zusätzliche Öffnungszeiten angeboten. Das Museum ist morgen (Dienstag) sowie am Donnerstag, 23. Februar jeweils in der Zeit von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An beiden Terminen ist auch die Sonderausstellung mit Bildern von Sascha Krebs zu sehen. red