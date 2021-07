Lindenfels. Das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels bietet in der Zeit der Sommerferien von Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz zusätzliche Öffnungszeiten an: Das Museum ist samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Bis Donnerstag, 9. September, kann es auch dienstags und donnerstags jeweils zwischen 15 und 17 Uhr besucht werden. red

