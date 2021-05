Zaun beschädigt und geflüchtet

Lindenfels. Am Dienstag (18.) kam es in der Zeit zwischen 10 und 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kappstraße in Lindenfels. Hierbei wurde ein Gartenzaun von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Zaun beträgt zirka 2000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit

der Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251 / 8468 - 0 in Verbindung zu setzen.

AdUnit urban-intext1