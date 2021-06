Zähe Suche nach Vorsitzenden war erst spät erfolgreich

Lindenfels. Die beiden Lindenfelser Ausschüsse haben sich konstituiert. Der Sozialdemokrat Ingo Thaidigsmann wird wie in der zurückliegenden Wahlzeit die Sitzungen des Lindenfelser Haupt- und Finanzausschusses leiten. Das neugebildete Gremium wählte ihn einstimmig zum Vorsitzenden. Den Vorsitz im Bauausschuss übernimmt Eike Rohleder.

Völlig reibungslos verlief die Besetzung der Positionen nicht. In beiden Ausschüssen fand sich zunächst niemand, der die Aufgabe übernehmen wollte. Im Bauausschuss wurden fast alle Mitglieder einzeln gefragt, ob sie die Verantwortung übernehmen wollen, winkten aber alle ab.

Entscheidung nach Unterbrechung

Ingo Thaidigsmann ist Vorsitzender des Finanzausschusses. © Gutschalk

Da unklar war, was die Hessische Gemeindeordnung für solche Fälle vorsieht, unterbrach Stadtverordnetenvorsteher Stefan Ringer die Sitzung. Danach erklärte sich Rohleder bereit, die Funktion zu übernehmen. Sein Stellvertreter ist Martin Krey (Grüne).

Dem Bauausschuss gehören außerdem an: Heiko Grieser und Peter Meister (SPD), Jonas Meister (LWG), Sebastian Schmitt (CDU), und Inge Morckel (FDP).

Im Hauptausschuss verlief die Wahl ähnlich zäh. Das lose Bündnis aus SPD, Grünen und FDP hatte den Vorsitz der Lindenfelser Wählergemeinschaft als zweitstärkster Fraktion angetragen. Diese kündigte an, davon keinen Gebrauch zu machen – was seitens anderer Fraktionen für Kritik sorgte.

In der Sitzung selbst betonte LWG-Fraktionschef Ulrich Rossmann, seine Fraktion könne nicht auch noch den Ausschussvorsitz im Finanzausschuss übernehmen, nachdem sie mit Rohleder auch schon den Vorsitzenden des Bauausschusses stellt. Dieter Adolph schlug Thaidigsmann vor, der sich zunächst aber nicht zur Wahl stellte, auch mit Blick auf seine berufliche Belastung als Gewerkschafter. Nach einer Sitzungsunterbrechung erklärte er sich aber doch bereit und wurde einstimmig gewählt. Ulrich Rossmann fungiert als sein Stellvertreter. Der Ausschuss setzt sich nunmehr wie folgt zusammen: Harald Stanka (SPD), Ilka Weber (LWG), Markus Kluge (CDU), Rüdiger Meinecke (Grüne) und Dieter Adolph (FDP). Da sie wie im Bauausschuss von ihren Fraktionen benannt wurden, können sie in Abwesenheit auch von Mitstreitern vertreten werden. So nahm etwa in der ersten Sitzungen Jochen Ruoff statt Meinecke für die Grünen teil. kbw

