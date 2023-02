Workshops für Kinder

Winterkasten. Die Gemeindepädagoginnen im Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald bieten in der Zeit vom 11. bis zum 14. April täglich von 8 bis 13 Uhr kreative Workshop-Angebote für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren an. Am Dienstag, 11. April, heißt es in Groß-Umstadt „Komm, wir finden einen Schatz“. Um „Kneten, klecksen, kleistern – Gottes bunte Welt“ geht es am Mittwoch, 12. April, in Eppertshausen. Am Donnerstag, 13. April, steht in Langstadt diese Frage im Mittelpunkt: „Bist du auch schon neu?“ Und am Freitag, 14. April, werden in Wersau drinnen und draußen Adventure Games gespielt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Workshop-Tage können einzeln gebucht werden oder alle vier Tage zusammen. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Tag für Material und Verpflegung (Getränke, Mittagessen). red

Info: Anmeldung bis 1. April per E-Mail: ferienfreuden@ejvo.de Weitere Informationen: ejvo.de.