Winterkäster wollen Kerweverein gründen

Winterkasten. Für die Winterkäster Kerb gibt es ein neues Konzept. Mundschenk Tobias Pfeifer hat es nun den Mitgliedern des Ortsbeirates vorgestellt. „Das Führungsteam der Kerb hat sich entschlossen einen Verein zu gründen“, so Pfeifer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dies ist wichtig für die Organisatoren, die bislang die Kerb privat durchgeführt haben. Da die Feierlichkeiten in örtlichen Gaststätten durchgeführt wurden, war dies bislang auch kein Problem. Doch seit in Winterkasten zunächst das Gasthaus Zur Traube im Unterdorf und nun auch das Gasthaus Raupenstein geschlossen haben, sind Ideen gefragt. Um die persönliche Haftung von den Organisatoren abzuwenden, steht nun die Idee der Vereinsgründung im Raum.

Feier in der Fahrzeughalle?

Dazu soll es in den nächsten Wochen eine Gründungsversammlung geben, zu der alle Winterkäster eingeladen sind. „Wir werden dann einen Vorstand wählen und die nächste Kerb vorbereiten“ so Pfeifer. Erste Ideen für eine Kerb gibt es schon. Sie könnte in der Fahrzeughalle des Unternehmers Ehrhardt durchgeführt werden. Da sich die Halle an der Landstraße in Richtung Bundesstraße befindet, also etwas außerhalb des Ortes, steht das Thema Sicherheit der Fußgänger zur Kerb ganz oben auf der Liste.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weitere Überlegungen, die derzeit durchgeführt werden, sind Kostenrechnungen. „Wir brauchen Strom, Wasser und einen Toilettenwagen“, zählt Mundschenk Pfeifer nur einige Aspekte auf. Für die Ausrichtung der Kerb würden Helfer gebraucht, dafür seien alle Winterkäster angesprochen. „Die Kerb ist ein Fest für alle Bürger“, unterstrich Pfeifer. Deshalb sind auch alle Bürger angesprochen Mitglied im Kerbverein zu werden, „und sei es als Förderndes Mitglied“. Wenn sie dieses Konzept umsetzen lässt, dann kann wie gewohnt die Kerb am zweiten Sonntag im Oktober durchgeführt werden. jhs