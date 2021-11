Nur wenig konnten die Abteilungen der Jugendwehr und der Kinderfeuerwehr im vergangenen Jahr unternehmen. Die Corona-Pandemie zwang alle für mehrere Monate in einen Ruhemodus. Die Befürchtung der Leiter der Abteilungen, dass ihnen in der Zeit Mitglieder verloren gehen, bewahrheitete sich nicht, wie kürzlich in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr zu erfahren war.

17 ...