(Winterkasten) Einen Nachmittag bei der Freiwilligen Feuerwehr Winterkasten verbrachten die Konfirmandinnen und Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Winterkasten zusammen mit Gemeindepfarrer Sebastian Hesselmann. Unter der Überschrift „Feuer und Flamme“ ging es zunächst um die Frage, wofür Menschen sich begeistern, also übertragen Feuer und Flamme sind. Anhand der Pfingstgeschichte aus dem Neuen Testament der Bibel wurde klar, dass auch Christen sich mit friedlicher Begeisterung für die Sache Jesu eingesetzt haben. Als Beispiel für Begeisterung im Team legten die Jugendlichen Straßen aus Dominosteinen, die in Rekordzeit aufgebaut und möglichst mit nur einem Anstoß wieder zu Fall gebracht werden mussten. Anschließend erhielten sie durch die beiden Mitglieder der Einsatzabteilung der FFW, Harald Wendel und Jörg Hesselmann, eine Einführung in die Erstbekämpfung von Bränden mittels Feuerlöschern. Dabei kamen die verschiedenen Arten von Feuer und Brandklassen der Löscher zur Sprache. Natürlich gab es dann Löschübungen am kontrollierten Feuer, bei denen jede Konfirmandin, jeder Konfirmand mehrfach zum Einsatz kam, um ein Gefühl für den Umgang mit Einsatzmittel Feurlöscher in Notsituationen zu bekommen. Ein gemeinsames Aufkehren und das obligatorische Gruppenfoto beendete den Konfi-Nachmittag.

