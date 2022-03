Winterkäster Kerbverein hat sich gegründet

Winterkasten. Winterkasten hat jetzt einen Kerbverein. 31 junge Leute haben die Satzung bei der Gründungsversammlung in der Maschinenhalle der Baufirma Ehrhardt unterschrieben. Der frühere Kerwevadde Christian Pfeifer ist der erste Vorsitzende. Symbolfigur der Kirchweih bleibt der Kerwevadde, der seit zwei Jahren von Maximillian Höhl verkörpert wird.

Die neue Organisation trägt den Namen „Kerbverein Windekaschde“. Die Schreibweise des Ortes im Dialekt wurde gewählt, um die Verbundenheit mit der Tradition auszudrücken. In Zukunft soll noch ein „e. V.“ für „eingetragener Verein“ dahinter gesetzt werden, sobald die erforderlichen Formalitäten abgewickelt sind.

Der Vorstand des Kerbvereins Der Vorstand des neu gegründeten „Kerbvereins Windekaschde“ setzt sich wie folgt zusammen. Vorsitzender: Christian Pfeifer, Stellvertretender Vorsitzender: Sebastian Kredel, Rechnerin: Antje Scheerer Schriftführer: Mathias Ihrig, Beisitzer: Michael Kredel. ppp

Die Organisatoren der „Windekäschde Kerb“ sahen die Zukunft des Dorffestes gefährdet, weil nach dem Gasthaus Zur Traube auch das letzte im Dorf verbliebene Gasthaus Zum Rauenstein im ersten Corona-Lockdown den Betrieb eingestellt hatte. In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 war man zum Feiern der Kerb auf den Sportplatz ausgewichen. Das sollte jedoch keine Dauerlösung werden, zumal man beim angestammten Termin im Oktober auch mit schlechtem Wetter rechnen muss. Zudem liegt der Sportplatz recht weit außerhalb.

In der Halle der Firma Ehrhardt hat man nun wohl für die nächsten Jahre eine Bleibe gefunden. Laurin und Ariane, die beiden Kinder von Firmenchef Heiko Ehrhardt, zählen zu den Gründungsmitgliedern des Kerbvereins. Die Gründer waren das Projekt Vereinsgründung professionell angegangen. Im Vorfeld hatten sie eine notariell geprüfte Satzung geschrieben, die am Samstag zur Diskussion gestellt und offiziell verabschiedet wurde.

Mehr Zeit für die „Redd“

Zu Beginn der zweistündigen Sitzung informierte der amtierende Mundschenk Tobias Pfeifer, Zwillingsbruder des später gewählten Vorsitzenden, zwischen geparkten Baumaschinen mit einer Präsentation über den Zweck der Vereinsgründung. An der Spitze steht der Vorstand. Das operative Geschäft wird unterteilt in die Sparten „Organisationsteam“ und „Kerbredd“. Bisher, so Christian Pfeifer zu dieser Zeitung, hätten die Schreiber der Kerbredd die Organisation sozusagen „nebenbei mit gemacht“.

Die „Redd“ sei weit über die Grenzen des Ortes hinaus zu einem Markenzeichen des Festes geworden. Um deren Qualität langfristig zu sichern, wolle man die Verfasser von anderen Aufgaben entlasten. Geleitet wird das Kerbredd-Team vom Kervadder, der kraft Amtes auch Mitglied im Vereinsvorstand ist. In seinem Beritt sind auch der Mundschenk und Kerweprinzessin Lena Rettig angesiedelt. Tobias Pfeifer wird das Organisationsteam leiten. Er ist als Wehrführer der Feuerwehr und als Stadtjugendfeuerwehrwart mit solchen Aufgaben vertraut. Auch seinem Bruder Christian, dem künftigen Vereinsvorsitzenden, sind Führungsaufgaben im Verein geläufig: Er ist Jugendleiter bei der Freiwilligen Feuerwehr Winterkasten.

Der neue Vorsitzende sieht den Kerbverein nicht nur als Organisation für die Kerbjugend, sondern als „Verein für ganz Winterkasten“. Deshalb will er mit seinem Team im ganzen Dorf um Mitglieder werben. Für den 29. April ist eine Informationsveranstaltung geplant, zu der auch die Vorsitzenden aller Ortsvereine eingeladen werden. ppp

