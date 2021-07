Die Infrastruktur von Winterkasten soll verbessert werden, damit der Ort auch in Zukunft für die Bewohner attraktiv ist. Der Tenor der jüngsten Ortsbeiratssitzung unter Leitung von Ortsvorsteher Fabian Kopp lautete: „Es soll Spaß machen, in Winterkasten zu wohnen“. Somit wurden Überlegungen, wie der Ort auch in Zukunft lebenswert bleiben kann und welche Strukturen zu schaffen sind angestellt.

