Winterkäster Gospelchor gestaltet Online-Gottesdienst

Winterkasten. Einen kompletten Online-Gottesdienst gestaltet der Gospelchor Winterkasten / Laudenau mit seiner Chorleiterin Gabriele Thielitz am morgigen Sonntag, 26. Juni. Evergreens wie „Wochenend und Sonnenschein“ von den Comedian Harmonists zur Einstimmung wechseln mit Spirituals wie „Good News“, alt-englischen und deutschsprachigen Liedern.

Der „Lord of the Dance“ umrahmt eine kurze Predigt über die Geschichte vom Esel im Brunnen, in der es um den Umgang mit schwierigen Situationen im Leben geht. Dazu hat die Winterkäster Grafikerin Jeanne Kloepfer ein Bild gestaltet, das die Predigt illustriert. Aufnahmeleiter Christian Gärtner fängt den gottesdienstlichen Chorgesang ein.

Parallel hält Gemeindepfarrer Sebastian Hesselmann ab 10 Uhr einen Abendmahlsgottesdienst in der Michaelskirche in Reichelsheim. red

Info: Der Online-Gottesdienst ist morgen ab 10 Uhr abrufbar auf Youtube unter „Gottesdienst Winterkasten“ und auf der Internet-Seite der Gemeinde: ev-kirche-winterkasten.jimdofree.com