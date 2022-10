Winterkäster Fußballerinnen suchen nach neuen Talenten

„Eigentlich sollte ich in einen Handball-Verein gehen. Ich habe aber so oft mit dem Fußball gegen das Garagentor meiner Eltern geschossen, dass ich dann im Alter von fünf Jahren beim Fußball gelandet bin“, erläuterte Antje Scheerer augenzwinkernd, wie sie zu ihrem Sport kam. Mit Amelie Scheerer, die mit 13 Jahren nach dem Sommermärchen der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland ihre

...