Wildschweine, Waschbären und Rehe zur Strecke gebracht

Schlierbach. Veränderungen gab es im Vorstand der Jagdgenossenschaft Glattbach und Schlierbach. Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurde Michael Helbig in seiner Funktion als Jagdvorsteher wiedergewählt.

Neu im Vorstand ist Michael Rühl als Ausschussvorsitzender. Er übernimmt das Amt von Georg Schneider, der vor einigen Monaten verstorben war. „Georg Schneider fehlt an allen Ecken“, so Michael Helbig in seiner Würdigung zu Beginn der Sitzung.

Wiesenhobel angeschafft

Im weiteren Verlauf der Wahl kandidierte Richard Meister nicht mehr für das Amt des Rechners und Schriftführers. Diese Aufgabe übernimmt nach seiner Wahl Bernd Rettig.

Zu Beisitzern wurden Peter Meister, Hilmar Rühl und Achim Ripper gewählt.

Im Zuge der Versammlung gab Reinhard Bitsch als Jagdpächter einen Überblick darüber welche Tiere in den letzten Monaten „zur Strecke“ gebracht worden sind. Beim Rehwild waren es 14 Tiere und beim Schwarzwild sieben Stück. Auch fünf Waschbären wurden eingefangen.

Einen letzten Kassenbericht verlas Richard Meister. Er informierte darüber, dass ein Wiesenhobel angeschafft wurde. Nach der Kassenprüfung dankte Helbig dem langjährigen Mitglied im Vorstand der Jagdgenossenschaft für sein Wirken.

Beschlossen wurde in der Sitzung, dass der Jagdpachterlös im Jagdbogen verbleibt und angespart wird. Besprochen wurde außerdem, dass Bernd Rettig als neugewählter Rechner und Schriftführer eine Liste erstellen wird, welche Maschinen im Besitz Jagdgenossenschaft sind und bei wem sie untergebracht sind.