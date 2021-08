Wildpflanzen kennenlernen

Mörlenbach. Einen „Wildkräuter-Streifzug querfeldein“ für Kinder und Erwachsene gibt es am heute (Freitag) ab 18 Uhr in Mörlenbach. Viele Familien sind in der Natur unterwegs, und schnell taucht dann die Frage auf: Was wächst denn da, und ist es genießbar? Bei der Wanderung wird die Geopark-Vor-Ort-Begleiterin Brigitta Schilk diese und viele andere Fragen zum Standort, dem Sammeln, zu den Wildpflanzen und ihrer Verwendung beantworten.

Mit ihr streifen die Teilnehmer durch den Lebensraum vieler Wildkräuter, bestimmen, probieren und sammeln Duftpflanzen und Wildkräuter. Im Mörlenbacher Kräutergarten und in der Umgebung werden die Wanderer vielen Blüten und Kräutern begegnen. Mit dem Basiswissen können dann selbst die ersten Kräuter bestimmt und gesammelt werden. Es wird auch berichtet, welche Wildkräuter in der Küche zu Pesto, im Smoothie, im Salat und in der Suppe zubereitet werden können.

Die Teilnehmer sollten mit wettergerechter Kleidung, langen Hosen und festen Schuhen kommen. Eine Sammeltasche mit Papiertüten und Schere sollten mitgebracht werden.