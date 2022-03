Wieder Kleingolf an der Burg Lindenfels

Lindenfels. Zum Start der Saison 2022 werden in den kommenden Tagen wieder einige Lindenfelser Freizeiteinrichtungen öffnen, die auch neues im Gepäck haben.

Ab heute, Samstag, 26. März, 11 Uhr, hat wieder die „Kleingolfanlage Schlosswald“ geöffnet. Das Pächterehepaar Kurt und Nicole Fischer aus Erbach (Odenwald) wird die Anlage bei guter Witterung dann wieder von mittwochs bis freitags von 14 bis 19 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 19 Uhr öffnen.

Für Gruppen ab zehn Personen kann auch vormittags geöffnet werden. Dazu ist aber eine Voranmeldung notwendig (Telefon 0172 / 63 73992, außerhalb der Öffnungszeiten Telefon 06062 / 4788).

Bewirtung am Burg-Infopunkt

Ebenfalls am heutigen Samstag, am morgigen Sonntag und dann täglich ab 1. April (jeweils von 12 bis 18 Uhr) bei günstiger Witterung, soll auch und der Kiosk im Infopunkt Burg Lindenfels, den der Verein Kubus betreut, wieder offen sein und für Besucher der Burg eine Stärkung anbieten. Die tagesaktuelle Öffnung ist im Internet unter www.infopunkt-lindenfels.de einsehbar.

Kombiticket für die Museen

Auch das Lindenfelser Museum und das Deutsche Drachenmuseum warten ab 1. April mit einem Bonbon auf: Schon beim vom Verkehrsverein Lindenfels veranstalteten Ostermarkt am 2. und 3. April, wird am Besuchstag die Eintrittskarte des Marktes den freien Eintritt in den beiden Museen beinhalten. Zusätzlich haben sich die Verantwortlichen darauf verständigt, dass ab 1. April auch ein Kombiticket angeboten wird. Mit dem Kombiticket können die Besucher beide Museen günstigeren Preis im Jahr der Ausstellung besichtigen. Wegen der saisonalen Öffnungszeiten des Lindenfelser Museums kann die Kombikarte künftig von April bis Oktober erworben und genutzt werden. red