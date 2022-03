Wieder Diebstahl aus Auto in Ellenbach

Ellenbach. Bereits zum zweiten Mal war der Besitzer eines Peugeot in der Nacht zum Mittwoch davon betroffen, dass Unbekannte sein Auto in Ellenbach durchsucht haben. Erbeutet wurde laut einer Mitteilung der Polizei nichts.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Fürth und seinen Ortsteilen hat die Polizei seit Anfang März ein erhöhtes Aufkommen an solchen Meldungen erhalten. Meist seien die Autos beschädigungsfrei geöffnet worden. Kleingeld und andere Wertsachen, die achtlos im Auto zurückgelassen worden seien, würden gestohlen. Bislang ermittele die Polizei in über 50 Fällen.

Die Beamten weisen erneut darauf hin, Autos richtig zu verschließen und keine Wertsachen darin zurückzulassen. pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2