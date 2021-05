Das ist für Aktive in Chören keine banale Angelegenheit: Es ist leicht, aber nicht wirkungsvoll, einfach so auf der Bühne zu stehen und die Noten in den Händen zu halten. Das Publikum wird – trotz des guten Gesangs – möglicherweise nicht so intensiv zuhören und zusehen.

Aber was ist es, was den Vortrag des einen Chors zu einem emotionalen Ereignis macht, wohingegen beim nächsten Chor

...