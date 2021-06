Wie die Gesellschaft aus der Pandemie herausfindet

Weschnitztal. Mehr als ein Jahr Pandemie hat müde gemacht: „Sorgen und Ängste quälen viele. Die einen sind einsam, andere gehen sich in zu engen Räumen auf den Wecker“, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Kirche. Viele Einschränkungen seien nachvollziehbar, andere würden als „willkürlich oder sinnlos“ empfunden.

Unterschiedliche Ansichten würden in der Familie, im Freundeskreis oder auch bei Demonstrationen erkennbar. Der Zusammenhalt in der Gesellschaft wackele. „Wie geht es weiter, wenn die Pandemie überwunden ist? Wie finden wir zu einem neuen positiven Miteinander trotz unterschiedlicher Meinungen? Welche positiven Erfahrungen nehmen wir aus der Pandemie mit in die Zukunft? Welche Folgerungen ziehen wir für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort? Und was können wir dazu beitragen?“ Über diese Fragen soll bei einem Online-Gespräch heute (Freitag) ab 19.30 Uhr unter der Überschrift „Aufeinander hören – Miteinander reden; Herausforderungen der Corona-Pandemie“ gesprochen werden. Mit dabei sind Landrat Christian Engelhardt, Grundschul-Rektorin Andrea Heiß, Einzelhändler Karsten Schmitt sowie Dr. Hans Schuch, Oberarzt für Anästhesie und Intensivmedizin. Moderiert wird die Runde vom Pfarrer und Liedermacher Clemens Bittlinger. Mit ihm verantwortlich sind Pfarrerin Edith Unrath-Dörsam, Pfarrer Hermann Birschel und Pfarrer Daniel Fritz. Die Teilnehmer sind eingeladen, Fragen zu stellen, 48 Personen können teilnehmen. red