Wettbewerb in Reichelsheim: Jakob Pfeiffer liest am besten vor

Reichelsheim. An der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim wurde der Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen ausgetragen. Mit Bravour meisterten alle Teilnehmer die erste Etappe, indem sie aus einem selbst gewählten Buch einen Textauszug vorlasen.

Die Jury, der Frank Rosenberg (Stufenleiter der Klassen 5 und 6), Valerie Hullen-Missalek (Fachschaft Deutsch und Organisatorin des Wettbewerbs), Marion Trautmann (Schulelternbeirat), Ronja Leist (Leistungskurs Deutsch) sowie die Buchhändlerin Anja Röder angehörten, wählte zunächst die besten Vorleser aus.

Im Anschluss stand die „zweite Halbzeit“ an, in der aus einem den Schülern unbekannten Buch vorgelesen werden musste. Die Grundlage für diese deutlich schwierigere Aufgabe, in der zusätzliche Lesekompetenzen gefragt waren, bildete „Herr der Diebe“ von der international erfolgreichen Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke.

Das Finale gewann Jakob Pfeiffer aus der Klasse 6e, gefolgt von Mariella Götz aus der Klasse 6d. Der Schulsieger wird die GAZ beim Kreisentscheid vertreten. red