Wertsachen aus Pkw in Fürth gestohlen

Fürth. Zurückgelassene Wertsachen wurden in der Nacht zum Freitag aus mehreren Autos in Fürth gestohlen. Bislang seien vier Anzeigen eingegangen, berichtete die Polizei. Die Schäden belaufen sich auf über 2000 Euro. Die Fahrzeuge standen in der Kröckelbacher Straße, Erbacher Straße, Erich-Kästner-Straße und im Höhenweg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus den Autos wurden Geldbeutel mit Papieren, Kleingeld und ein Laptop gestohlen. Für die Aufbrüche schlugen die Täter eine Scheibe ein beziehungsweise hebelten eine Tür auf.

An einem schwarzen Seat Leon in der Erbacher Straße wurden gegen 2.45 Uhr zwei junge Männer mit schwarzen Kapuzenpullis beobachtet. Sie flüchteten Richtung Krumbach-Ortsmitte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Polizei warnt davor, Wertsachen – auch nicht für wenige Minuten – im Auto zurückzulassen. Vermeintliche Verstecke, beispielsweise der Koffer- oder Fußraum böten keinerlei Schutz. Kriminelle benötigten oft nur wenige Sekunden, um eine Scheibe einzuschlagen oder eine Tür zu entriegeln. pol