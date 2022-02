Weiteres Signal für den IKbit-Verkauf

Grasellenbach. Wie in allen anderen Mitgliedsgemeinden des Interkommunalen Breitbandnetzes befassen sich auch Gremien in Grasellenbach dieser Tage mit dem geplanten Verkauf und Ausbau das IKbit-Netzes. Jüngst diskutierte der Haupt- und Finanzausschuss Grasellenbach darüber. IKbit-Betriebsleiter Jan Fischer stellte das Projekt mit einer ausführlichen Präsentation im Ausschuss vor und warb um Zustimmung. Das Gremium folgte dieser Empfehlung einstimmig, der finale Beschluss zum Verkauf soll in der Gemeindevertretersitzung am 17. Februar fallen. Die Stadt Lindenfels und weitere Kommunen haben bereits zugestimmt.

Sollten alle zehn IKbit-Kommunen dem Gigabitausbau zustimmen, sieht das weitere Vorgehen wie folgt aus: Die Entega Medianet kauft das IKbit-Netz und baut es dort aus, wo es für das Unternehmen betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Das trifft laut Fischer auf rund 50 Prozent der Hausanschlüsse zu. Der Glasfaseranschluss der verbleibenden rund 10 000 Adresspunkte würde von den Städten und Gemeinden mitfinanziert, wobei man von einer 90-prozentigen Kostendeckung über Landes- und Bundesförderungen ausgeht. Federführend wird das Projekt weiterhin vom Eigenbetrieb IKbit übernommen, der seinen Sitz in der Fürther Verwaltung hat.

Kosten sind zu stemmen

Die vorläufig ermittelten Kosten betragen zwischen 60 und 70 Millionen Euro. Aufgrund der Förderung durch das Land müssten die IKbit-Kommunen zwischen 6 und 7 Millionen Euro beisteuern, was wiederum auf den Anteil der förderfähigen Adressen je Kommune umgerechnet wird. Für Grasellenbach sind für eine Laufzeit von sieben Jahren 350 000 bis 400 000 Euro für den geförderten Ausbau des Netzes aufzuwenden.

Der Gewinn durch den Verkauf des Netzes, der Fischer und vorläufigen Bewertungen zufolge etwa 16,3 Millionen Euro einbringen könnte, soll in gleichen Teilen auf die IKbit-Kommunen verteilt werden. „Damit können noch offene Kreditbeträge beglichen werden“, erklärte Fischer. Grasellenbach hat noch einen Betrag von rund 500 000 Euro abzubezahlen. „Diese Summe kann durch den Verkauf beglichen werden, obendrauf könnte die Gemeinde etwa 320 000 Euro erhalten, die direkt wieder in den Netzausbau investiert werden“, fasste Fischer zusammen.

„Damit müsste die Gemeinde über den Ausbauzeitraum von 2024 bis 2030 nur einen geringen Anteil zahlen, so dass das Projekt auf jeden Fall stemmbar ist“, sagte Bürgermeister Markus Röth. Zu klären bliebe noch die Frage, wie mit Straßenzügen verfahren werden soll, bei denen die Gemeinde selbst die digitale Infrastruktur geschaffen habe. „Es ist sinnvoll, das Netz jetzt wieder auf dem freien Markt anzubieten, bevor ein anderer Anbieter den Ausbau ohne Verhandlungen mit IKbit übernimmt“, sagte Fischer. Zudem sei der zu erwartende Gewinn durch den Verkauf ordentlich, gemessen an den damaligen Investitionskosten.

Aber nicht nur für die Gemeinden, auch für Entega selbst sei der Kauf des Netzes eine lukrative Angelegenheit: „Immerhin spart sich das Unternehmen so rund zehn Millionen Euro Netzpacht“, bemerkte Michael Möller (CDU). Dem gegenüber stehen geplante Investitionen von 45 Millionen Euro. „Im Alleingang könnte die Gemeinde den Gigabitausbau bei Weitem nicht so kostengünstig umsetzen“, hob Röth hervor. Dem stimmte das Gremium zu. Zwar würde die Gemeinde weiterhin die Netzpacht beziehen, stünde aber beim Ausbau alleine da.

Ausschussvorsitzenden Jürgen Quick interessierte, ob der Förderanteil in Höhe von 90 Prozent auch über einen längeren Zeitraum bestehen bleibe und die Gemeinden so vor höheren Kosten geschützt seien. Garantien hierfür gebe es nicht, so Fischer. Die Förderung soll für das Gesamtnetz beantragt werden. „So ist die Förderung auch dann sichergestellt, wenn nicht direkt mit dem Ausbau begonnen wird.“ ame