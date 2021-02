Lindenfels. Der Lindenfelser Haushalt schließt mit einer schwarzen Null ab, Steuern, Gebühren und andere Abgaben bleiben unverändert, an der einen oder anderen Stelle könnte es mittelfristig aber noch Gesprächsbedarf geben. Die Stadtverordnetenversammlung hat das Zahlenwerk für 2021 in seiner letzten Sitzung der laufenden Wahlzeit verabschiedet.

Uneingeschränkte Zustimmung gab es dabei nicht. Für die Haushaltssatzung stimmten 18 Stadtverordnete mit Ja, neun mit Nein und einer enthielt sich. Bei der Frage nach dem Investitionsplan gab es zwölf Neinstimmen und wiederum eine Enthaltung, bei 15 Ja-Stimmen. Der Haushaltsentwurf war wegen der Corona-Krise erst Anfang Februar eingebracht worden, später als sonst: Normalerweise ist es bereits in der Oktober-Sitzung des Stadtparlaments so weit.

Widerspruch zum Etat kam vor allem vonseiten der LWG/CDU. Der Großteil der Fraktion stimmte bei beiden Abstimmungen mit Nein. „Der Haushalt sieht von außen dick und schön aus, dabei ist er oberflächlich“, kritisierte Vorsitzender Alexander Strohmenger, der zur Kommunalwahl am 14. März nicht mehr antritt und somit seinen letzten Redebeitrag hielt. Es habe nicht genügend Informationen der Verwaltung zu Nachfragen gegeben, fuhr Strohmenger fort, insbesondere zum Wasserpreis. Die Frage, ob eine Änderung bei internen Leistungsverrechnungen zu einer Erhöhung des Wasserpreises führen wird, sei nicht geklärt.

SPD-Fraktionschef Thomas Bauer hatte zuvor unterstrichen, die Frage nach dem Wasserpreis sei ein Blick in die Glaskugel. Unter besonderen Umständen habe die Verwaltung einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt, hob er hervor. Ablehnen werde die SPD die Anträge der LWG/CDU, Mittel für die Erstattung von Straßenbeiträgen für Maßnahmen in der Buchwaldstraße in Winkel und der Wilhelm-Baur-Straße in der Kernstadt einzustellen. Zum einen sei das rechtlich nicht möglich, weil immer noch die Straßenbeitragssatzung gelte. Zum anderen öffne es „der Ungerechtigkeit Tür und Tor“, wenn nur die Anlieger besagter Straßen diese Subvention erhielten.

In der Sitzung des Finanzausschusses hatte die Listenverbindung für einen Antrag dazu keine Mehrheit gefunden. In der Stadtverordnetenversammlung erneuerte die LWG/CDU ihr Anliegen nicht, sondern beschränkte sich auf die Nicht-Zustimmung.

Gebührenerhöhung beim Wasser?

Vorstellbar sei, dass ein neugewähltes Parlament parteiübergreifend Wege für eine realistische Finanzierung einer Abschaffung der Straßenbeiträge findet, fuhr Bauer fort: „Wir distanzieren uns ganz deutlich von dem Verfahren, einfach eine Abschaffung zu fordern, ohne eine konkrete und vertretbare Finanzierung aufzuzeigen.“

Die Lindenfelser Grünen stimmten der Haushaltssatzung zu – trotz Bedenken, wie Fraktionschef Jochen Ruoff betonte. Das Investitionsprogramm lehnte die Fraktion ab. In diesem Plan, der die größeren geplanten Ausgaben aufführt, kommen für den Geschmack der Grünen zu hohe Summen zusammen. „Wir sind bald wieder da, wo wir vor der Schutzschirmvereinbarung waren“, kritisierte Ruoff. Auch er fürchtet, dass der Ansatz für die Leistungsverrechnungen beim Wasser als „Ankündigung für deutliche Gebührenerhöhungen im nächsten Jahr“ zu verstehen ist.

Für die FDP sprach Inge Morckel von einem „außergewöhnlichen Haushalt“ ohne Steuer- und Gebührenerhöhungen, den die Verwaltung trotz wegbrechender Einnahmen aufgestellt habe. Externe Finanzhilfen seien dabei hilfreich gewesen. Gerade in Zeiten der Pandemie dürfe es keine zusätzlichen Belastungen für die Bürger geben. Die FDP habe, „um diesen auf Rand genähten Haushalt nicht zu gefährden“, auf kostenintensive Anträge verzichtet.

In Sachen Straßenbeiträge verwies auch Morckel auf die gültige Satzung. Zudem würden Anlieger anderer Straßen benachteiligt, wenn nur denen an der Buchwald- und der Wilhelm-Baur-Straße die Kosten für die Sanierung erstattet werden. Die FDP stimmte dem Haushalt zu.

Vor der Haushaltsdebatte hatte Stadtverordnetenvorsteher Stefan Ringer (SPD) die Gelegenheit genutzt, um – wegen der Pandemie in der nötigen Kürze – auf die auslaufende Wahlperiode zurückzublicken. Im Interesse der Stadt Lindenfels hätten sich die Stadtverordneten und auch die Magistratsmitglieder gemeinsam für die Belange der Heimatstadt eingesetzt. „Dass es dabei unterschiedliche Positionen gab, ist normal“, betonte er. Die Behandlung der Themen sei in geordneten Verfahren und unter Wertschätzung der kommunalpolitischen Mitarbeiter durchgeführt worden. Ringer dankte denjenigen Stadtverordneten, die aus verschiedenen Gründen künftig nicht mehr in dem Gremium dabei sein werden ebenso wie jenen, die erneut im Stadtparlament oder im Magistrat sitzen werden.