Weihnachtsmärkte und Neujahrsempfang fallen aus

Lindenfels. Wegen der Corona- Pandemie werden mehrere Veranstaltungen in der Stadt Lindenfels abgesagt. Darunter sind auch die Weihnachtsmärkte in Lindenfels und Schlierbach. Beide haben ein bekanntes Flair, das durch die Lage und Platzsituation in den Orten mitgeprägt ist. Das bedingt aber auch eine gewisse Enge für die Besucher, was aber in Pandemiezeiten nicht sein darf.

Diese Woche haben sich beide Organisationsteams unabhängig voneinander getroffen, um die Durchführung der Märkte im Dezember 2021 zu besprechen, teilt die Stadtverwaltung mit. Auflagen wie Maskenpflicht im Gedränge, das unausweichlich eintreten wird, eine noch ungewisse Rechtssituation für die Durchführung, eine nicht praktizierbare Kontrolle, die kurz vor den Terminen noch angeordnet werden könnte, derzeit wieder steigende Infektionszahlen, bürgen ein hohes Risiko, dass leider nicht tragbar ist. Es komme noch dazu, dass auch schon einige Märkte in den Nachbarkommunen abgesagt wurden und man damit ein Alleinstellungsmerkmal hätte, dass noch mehr Besucher bringen würde. Eine Entzerrung des Marktbereiches sei kaum umsetzbar und hätte zur Folge, dass man dann nicht den Weihnachtsmarkt hätte, den die Besucher kennen. Deshalb hätten die Veranstalter einstimmig entschieden, beide Weihnachtsmärkte 2021 nicht zu veranstalten.

Kein Seniorennachmittag

Wie Bürgermeister Michael Helbig mitteilte, fällt auch der beliebte Seniorennachmittag der Stadt Lindenfels in diesem Jahr aus. Auch einen Neujahrsempfang soll es Anfang 2022 nach einer Entscheidung des Ältestenrats nicht geben. Allerdings ist angedacht, eine Ersatzveranstaltung im Sommer anzubieten.

Stattfinden soll das Gedenken zum Volkstrauertag am Sonntag, 14. November. Eine zentrale Feier gibt es ab 11.15 Uhr an der evangelischen Kirche in Lindenfels, dazu kommen weitere Veranstaltungen in den Stadtteilen. red/kbw

