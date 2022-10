Wechsel beim Lindenfelser Ortsgericht

Lindenfels. Julia Haller, Fachbereichsleiterin vom Sozial- und Standesamt Lindenfels ist neue, stellvertretende Ortsgerichtsvorsteherin in Lindenfels. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Sie löst damit Heike Bauer, Leiterin des Hauptamts im Rathaus ab, die diesen Posten bis dato innehielt. Vorsteher des Lindenfelser Ortsgerichts bleibt Kurt Dersch aus Kolmbach. Dersch und Haller werden von den drei Ortsgerichtsschöffen Erwin Grieser, Peter Gärtner und Hermann Ehrhardt unterstützt.

Ortsgerichte dienen als Hilfsbehörde der Justiz und gibt es bundesweit nur in Hessen. Über das Ortsgericht können Bürger zum Beispiel gegen eine nur geringe Gebühr Beglaubigungen von Unterschriften und Abschriften erhalten, Sterbefall-Anzeigen an das Amtsgericht erteilenoder Schätzungen von Grundstücken und beweglicher Sachen erfragen. Auch Gerichte können sich an die Ortsgerichte wenden, um Auskunft über Besitzverhältnisse oder persönliche Verhältnisse von Personen zu erhalten, gutachterliche Stellungnahmen oder Nachlassinventare und Vermögensverzeichnisse einzufordern.

Dienstsitz im Rathaus

Ortsgerichtsmitglieder sind Ehrenbeamte und werden auf Vorschlag der Gemeinde in der Gemeindevertretung – in Lindenfels also durch die Stadtverordnetenversammlung – gewählt und durch die Leitung des Amtsgerichts ernannt. Ihre Amtsdauer beträgt grundsätzlich zehn Jahre.

Das Ortsgericht Lindenfels hat seinen Dienstsitz im Rathaus. Sprechzeiten sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von jeweils 8.30 bis 12 oder nach telefonischer Vereinbarung unter 06255/306-73 oder standesamt@lindenfels.de.

Weitere Informationen zu den hessischen Ortsgerichten und ihren Aufgaben gibt es hier: www.lindenfels.de/fileadmin/user_upload/ortsgericht_flyer_internet_barrierefrei.pdf. red