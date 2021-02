Lindenfels. Die Stadt Lindenfels beteiligt sich an einem Projekt zur Schaffung sogenannter Insektentränken. Die Organisation übernimmt der Abwasserverband Obere Gersprenz, bei dem die Stadt Mitglied ist.

„Sommer, die immer öfter, längere Trockenzeiten aufweisen, sind auch für Insekten eine Durststrecke“, schreibt der Verband in einer Mitteilung. Insekten brauchten auch Wasser. Sie könnten nicht nur von Nektar und Pollen leben. Einige Insektenarten brauchten Wasser außerdem zur Kühlung ihrer Brut. Andere nähmen Wasser auf um zum Beispiel mit feuchter Erde ihre Brutzellen zu bauen oder sie zum Verschluss der Niströhren zu verwenden.

„Pfützen, die lehmig sind und auch einmal über Tage Bestand haben, sind selten geworden – oft ganz verschwunden, so dass nach einem Sommerregen das Wasser schnell versickert. Was liegt also näher, als Wasserstellen anzulegen, in denen Insekten nicht ertrinken, sondern ihren Durst löschen können“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zunächst ist geplant, in jeder der Gemeinden eine repräsentative Insektentränke auf einer öffentlichen Fläche einzurichten. Die Wasserstellen sollen mit einer Wildblumenflora, offenen Stellen mit lehmiger, sandiger Erde, Steinen und aufgerichtetem Holz gestaltet werden. Sie sollen außerdem die Bürger dazu einladen, über die Besucher aus dem Tierreich zu staunen, ihr Tun zu erkunden und das Verbunden-Sein mit der Natur zu erleben.

Das Ziel ist aber, dass es nicht bei einer Tränke pro Gemeinde bleibt. „Schön wäre es, wenn immer weitere Insektentränken an unterschiedlichen Orten entstehen würden, wo immer ein freundlicher Mensch dazu bereit ist, die Insekten im Sommer mit Wasser zu versorgen“, heißt es vom Verband. Daher biete er an, über das Projekt und die Bedürfnisse der Insekten zu sprechen – zum Beispiel bei Vereinen.

Das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt der Stadt Lindenfels sowie der Gemeinden Brensbach, Brombachtal, Fränkisch-Crumbach und Reichelsheim. „Insekten sind für die Menschen unverzichtbare Öko-Dienstleister: Sie bestäuben nicht nur Pflanzen, sondern sorgen auch für sauberes Wasser und fruchtbare Böden und helfen das Ökosystem im Gleichgewicht zu halten“, heißt es abschließend. red