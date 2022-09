Wasserschaden in der Martin-Luther-Schule in Rimbach

Rimbach. Ein Schlauch, der sich von einer Sicherheitsvorrichtung gelöst hatte, hat in der Rimbacher Martin-Luther-Schule (MLS) einen erheblichen Wasserschaden verursacht. Das hat das Landratsamt bekanntgegeben. Demnach haben sich rund zehn Kubikmeter Wasser in zwölf Unterrichtsräumen, davon vier Klassenräume und acht Fachräume, verteilt. „Der Kreis Bergstraße als Schulträger hatte den Schaden aufgenommen und zügig Trocknungs- und Sanierungsmaßnahmen veranlasst“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Schulunterricht startet wieder

„Nach aktuellen Erkenntnissen kann der Schulunterricht ohne Einschränkungen aufgenommen werden“, heißt es weiter. Die Trocknungs- und Sanierungsmaßnahmen würden allerdings wohl bis zum Jahresende andauern. Zur Schadenshöhe laufen noch Ermittlungen. „Der Schulträger und die Schulgemeinde stehen im engen Austausch, um einen reibungslosen Schulstart zu ermöglichen“, heißt es aus dem Landratsamt. red