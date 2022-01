Schon das zweite Jahr in Folge ist der Lindenfelser Neujahrsempfang wegen der Corona-Krise ausgefallen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht üblicherweise eine Rede des Bürgermeisters, mit Rückblick und Ausblick. Zwar kann Rathauschef Michael Helbig wieder nicht auf der Bühne des Bürgerhauses ans Mikrofon treten. Eine Neujahrsrede mit Gedanken zur Lage in der Stadt, in Deutschland und der

...