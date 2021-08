Warnung vor „Brancheneintrag“

Lindenfels. Die Stadt Lindenfels warnt vor Eintragungsofferten mit der Überschrift „Brancheneintrag Hessen“, die derzeit an Betriebe in der Stadt verschickt werden. Das Schreiben einer Firma mit Sitz in den USA fordere die Inhaber auf, ihre Daten zu überprüfen.

Bestätigen die Unternehmen per Fax die Firmendaten mit Unterschrift und Firmenstempel, dann werde eine sogenannte Eintragungsgebühr in Höhe von 899 Euro im Jahr fällig, bei einer Vertragslaufzeit von zwei Jahren.

„Der Nutzen dieses Eintrages dürfte für die Unternehmen eher fraglich sein. Daher empfehlen wir dringend, die Eintragungsofferte unbeachtet zu lassen und nicht auf das Vertragsangebot zu reagieren“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. red