Warntag am 8. Dezember

Lautertal/Lindenfels. Der bundesweite Warntag am morgigen Donnerstag, 8. Dezember, soll die Menschen in Deutschland über die Warnmittel in Gefahrensituationen informieren und auf den Bevölkerungsschutz insgesamt aufmerksam machen. Auch in Lautertal und Lindenfels werden an diesem Tag ab 11 Uhr die Sirenen überprüft und andere Warnmittel getestet, wie die Stadt- und Gemeindeverwaltungen der beiden Kommunen mitteilten.

Erstmals wird bundesweit die Probewarnmeldung auch über das sogenannte Cell-Broadcast verschickt und so zirka die Hälfte aller Handys und Smartphones in Deutschland direkt erreichen. red