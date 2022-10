Natur Wanderung bei Mörlenbach: Wildkräuter kennenlernen

Zwischen all den grünen Wildpflanzen am Weges- und Waldrand wachsen viele essbare und heilkräftige Wildkräuter. Was alles zu finden ist und wie man es verwenden kann, darüber informiert Brigitta Schilk bei einer Tour in Mörlenbach.