Wanderung auf dem Illinois-Weg

Lindenfels. Die Ortsgruppe Lindenfels im Odenwaldklub (OWK) lädt ein zu einer Rundwanderung auf dem Illinois-Wanderweg. Es geht von Nieder-Klingen nach Ober-Klingen und weiter zum Waldstück der „Amerikaner“. Termin für die Tour ist am morgigen Sonntag, 23. April. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Viktoria-Parkplatz in Lindenfels. In Fahrgemeinschaften geht es nach Nieder-Klingen zum Parkplatz am Schützenhaus.

Der zehn Kilometer lange Illinois-Wanderweg mit knapp drei Stunden Gehzeit führt durch die alten Ortskerne von Nieder- und Ober-Klingen, sowie die vielfältige Natur bis zum Waldstück der „Amerikaner“. Dort wurden im 19. Jahrhundert Bäume gefällt, um die Ausreise von Auswanderern zu bezahlen.

Der Höhenunterschied beträgt 223 Meter (176 Meter in Nieder-Klingen, bis 336 Meter im Ober-Klinger Wald). Das Wegzeichen des Wanderwegs, der Rotkardinal, ist das Symboltier des US-Bundesstaats Illinois.

Die Gruppe 1 läuft den gesamten Rundweg. Die Gruppe 2 wandert auf einem sechs Kilometer langen Weg bis zur Schmelzmühle und wieder zurück. Eine gemeinsame Rast mit Rucksackverpflegung ist in Ober-Klingen auf der Freizeitanlage vorgesehen. red

Info: Anmeldung bei Regina und Rangold Richter (Tel.: 06255 / 4008)