Wanderfreunde sind wieder auf dem Weg

Lindenfels. Die Wanderfreunde Lindenfels sind wieder unterwegs. Wie Roland Löw informiert, ging es bei der ersten Wanderung in diesem Jahr bereits im Februar zum Borstein. „Zwölf Wanderfreunde waren dabei, deutlich weniger als vor der Pandemie“, so seine Feststellung. Sonst wanderten in der Gruppe bis zu 40 Personen mit. Zwölf Touren mit nunmehr bis zu 25 Teilnehmer wurden seit dem Neustart durchgeführt. „Wir wandern gut zwei Stunden, in der Regel mit Strecken von sechs bis neun Kilometern“, so Löw.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Entweder reist die Gruppe mit dem Bus zu einem Ziel und wandert zurück nach Lindenfels, oder sie unternimmt die Tour in umgekehrte Richtung. Manchmal sind die Touren auch weiter weg und Busfahrten somit zweimal angesagt. Deswegen sollte jeder Teilnehmer auch seinen Geldbeutel dabeihaben.

Im Anschluss einer jeden Tour ist zudem eine Einkehr vorgesehen. „Start unserer wöchentlichen Wanderungen ist immer am Mittwoch um 13.15 Uhr“, so Löw. Der Treffpunkt wird immer bei der Anmeldung (Telefon 06255/ 1357) bekanntgegeben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Eine unserer Touren von Lindenfels ins Fischbachtal-Steinau über Balzenkopf, Weinweg, Rimdidim und Gaggenstein bei sommerlichem Wetter war ein Highlight. Nach gutem Essen wurden noch einige Lieder gesungen, was während der Corona-Zeit verboten gewesen war. Der Gesang wurde von Rangold Richter und mir mit der Mundharmonika begleitet“, erzählt Löw.

Zu den Wanderungen seien jederzeit Gäste willkommen, betont er. Der Wanderplan ist bis Ende Juni erstellt. jhs