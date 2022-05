Die Wanderfreunde Lindenfels sind wieder unterwegs. Wie Roland Löw informiert, ging es bei der ersten Wanderung in diesem Jahr bereits im Februar zum Borstein. „Zwölf Wanderfreunde waren dabei, deutlich weniger als vor der Pandemie“, so seine Feststellung. Sonst wanderten in der Gruppe bis zu 40 Personen mit. Zwölf Touren mit nunmehr bis zu 25 Teilnehmer wurden seit dem Neustart durchgeführt.

...